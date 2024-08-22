الدويهي عبر اكس: كل الحروب تنتهي بتسوية او مفاوضات.. لماذا الانتظار؟

وأضاف " "المطلوب تجاوب رئيس المجلس النيابي فورا مع العريضة النيابية التي طلب فيها نواب قوى المعارضة فتح جلسة استثنائية للنقاش حول الحرب القائمة في الجنوب لكي نواجه سوياً كنواب،رغم خلافاتنا السياسية العميقة،كيفية حماية الجنوب واهله وكل لبنان عبر القرار ١٧٠١ التي وافقت عليه كل القوى السياسية عام ٢٠٠٦ وعلى رأسها الثنائي.. والمطلوب ايضاً من حكومة تصريف الأعمال ورئيسها نجيب ميقاتي، اخد المبادرة اكثر ورفع سقف كلامها اكثر ، رغم معرفتنا بالهوامش السياسية الصغيرة التي تمتلكها، للعمل الديبلوماسي المكثف على وقف إطلاق النار في الجنوب."

كما اعتبر أن: "الحل كان وسيبقى العودة إلى الدولة والى مؤسساتها ، قبل فوات الأوان،الدولة التي تحمي كل المواطنين اللبنانيين الدولة التي تمتلك وحدها قرار ألحرب والسلم وتمتلك حصرية السلاح لتدافع عن ارضها وعن سيادتها".