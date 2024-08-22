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محليات

ميقاتي يشدد على اولوية التضامن الداخلي والتعالي عن الخلافات

2024-08-22 | 06:08
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ميقاتي يشدد على اولوية التضامن الداخلي والتعالي عن الخلافات
ميقاتي يشدد على اولوية التضامن الداخلي والتعالي عن الخلافات

جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي" التأكيد ان كل الاتصالات واللقاءات الديبلوماسية التي يجريها حاليا تصب في سياق العمل على تأمين التمديد التلقائي للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل"، في مجلس الامن الدولي، بالتوازي مع الاتصالات لوقف العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان، والتطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته، لكونه المدخل الطبيعي والاساسي لحل الوضع في جنوب لبنان".

وفي خلال لقاءاته في السرايا اليوم قال"ان الاتصالات التي نقوم بها بشأن التمديد لليونيفيل أظهرت تفهما للمطلب اللبناني بوجوب الابقاء على مهام "اليونيفيل"، كما كانت عليه، وعدم ادخال تعديلات من شأنها تعقيد الاوضاع المتأزمة اصلا. ونأمل ان يصار الى ترجمة هذا التوجه قبل نهاية الشهر الحالي  للحفاظ على دور "اليونيفيل" ومهامها في جنوب لبنان".

اضاف" إننا نشدد، في هذه المرحلة الصعبة، على اولوية التضامن الداخلي والتعالي عن الخلافات التي ليس اوانها الان ولا موجب لاضافة المزيد من التشنجات على الواقع المأزوم اصلا. كما اناشد السياسيين واهل الاعلام ايضا، عدم الانجرار في بث اخبار  وتحليلات تزيد الهلع عند اللبنانيين، وتشنج الاجواء أكثر فاكثر".

وقال"ان الحكومة مستمرة في عملها لتمرير المرحلة الصعبة التي نمر بها، ومن لديه اقتراحات عملية للمعالجة فليتقدم بها، بدل الانتقاد لمجرد الانتقاد او اللجوء الى سلاح السلبية والمقاطعة الذي لا يقدم اي حل".

وكان  رئيس الحكومة رأس اجتماعا  قبل ظهر اليوم في السرايا لاستكمال البحث  في مشروع موازنة العام 2025.

شارك في الاجتماع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ، وزير المالية يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي ومستشار  رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.

وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الشباب والرياضة جورج كلاس.

 واستقبل رئيس الحكومة  عضو اللقاء الديمقراطي النائب اكرم شهيب وعرض معه شؤونا إنمائية ومطلبية تتعلق بمنطقة عاليه.

 كما استقبل الرئيس ميقاتي وفدا من عشائر عرب خلده ضم الشيخ طلال الضاهر، الشيخ عامر الغصن والسيد وسام نوفل.

بعد اللقاء قال الضاهر: تشرفنا بزيارة دولة الرئيس ميقاتي في إطار الزيارات التي نقوم بها لمتابعة موضوع احداث خلده من اجل تهدئة الأجواء في ظل الظروف الذي يمر بها لبنان ومد اليد،  ونتمنى إراحة الأوضاع العامة ومعالجة مسألة الموقوفين.كما نؤكد من خلال هذا المنبر الوطني أن خلده هي خلده 1982 لم تتغير ولم تغيّر هويتها العربية وخيارها دائما ضد العدو الصهيوني.

ميقاتي يشدد على اولوية التضامن الداخلي والتعالي عن الخلافات

محليات

السراي الحكومي

نجيب ميقاتي

لبنان

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Aljadeed
سجال حاد بين فارس سعيد وقاسم قصير محوره سلاح الحزب وإيران
ميقاتي: الاتصالات التي نقوم بها بشأن التمديد لليونيفيل أظهرت تفهما للمطلب اللبناني بوجوب الابقاء على مهام "اليونيفيل" كما كانت عليه وعدم ادخال تعديلات من شأنها تعقيد الاوضاع المتأزمة اصلا

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بو حبيب تلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية اليابان: الوضع قد يخرج عن السيطرة
06:39

بو حبيب تلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية اليابان: الوضع قد يخرج عن السيطرة

تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا ناقشا خلاله الوضع المتوتر في الشرق الأوسط. وجدد الوزير بو حبيب التحذير من أنه في حال فشلت المفاوضات بشأن غزة فإن الوضع قد يخرج عن السيطرة في المنطقة. وأعاد التشديد على عدم رغبة لبنان بالتصعيد وإندلاع حرب، وعلى الحاجة الى وقف اطلاق النار في غزة لإرساء التهدئة في جنوب لبنان والمنطقة. كما أعرب عن تقديره لدعم اليابان للبنان في الأمم المتحدة، بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن، مشيداً بالتعاون القائم بين بعثتي البلدين في نيويورك.

06:39

بو حبيب تلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية اليابان: الوضع قد يخرج عن السيطرة

تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا ناقشا خلاله الوضع المتوتر في الشرق الأوسط. وجدد الوزير بو حبيب التحذير من أنه في حال فشلت المفاوضات بشأن غزة فإن الوضع قد يخرج عن السيطرة في المنطقة. وأعاد التشديد على عدم رغبة لبنان بالتصعيد وإندلاع حرب، وعلى الحاجة الى وقف اطلاق النار في غزة لإرساء التهدئة في جنوب لبنان والمنطقة. كما أعرب عن تقديره لدعم اليابان للبنان في الأمم المتحدة، بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن، مشيداً بالتعاون القائم بين بعثتي البلدين في نيويورك.

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