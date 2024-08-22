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حزب الله: استهدفنا موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأصبناه إصابة مباشرة
حزب الله: استهدفنا موقع المالكية بقذائف المدفعية وأصبناه إصابة مباشرة
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