التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة تصادم بين سيارتين على تقاطع السان تريز - الحدث

رغم التصعيد الاسرائيلي في الساعات الماضية والترويج لعمليات عسكرية واسعة في الجنوب أو البقاع، إلا أن التطورات المضبوطة لم تخرج عن مسارها المدروس. وعليه لا معطيات حقيقية أو مؤشرات جدية لاندلاع حرب واسعة في المنطقة. الا أن السفارات على أهبة الإستعداد للتعامل مع أي اعتداء اسرائيلي واسع على لبنان، وهي لا زالت على أعلى درجات تأهبها وتحضيراتها اللوجستية للإجلاء، لا بل إنها تستغل الوقت للتجهيز بشكل ثابت سواء أكان عبر البحر من جونيه والشمال، أو عبر سوريا الى الأردن وتركيا.