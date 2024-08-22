حزب الله: استهدفنا انتشاراً لجنود ‏العدو في محيط ثكنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة"سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن موفداً من الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حضور مستشار رئيس "القوات" للشؤون الداخلية جوزيف أبو جودة. وناقش المجتمعون التطورات السياسيّة في لبنان والمنطقة.
اشارت صحيفة "الاخبار" الى انه يفترض أن نكون أمام حلحلةٍ جذرية لأزمة هيئة إدارة السير «النافعة»، وانتهاء معاناة آلاف اللبنانيين الذين ينتظرون عودة العمل إلى هذا المرفق الحيوي، بعدما أصدر ديوان المحاسبة أمس رأياً استشارياً، ينهي الخلاف المالي بين الهيئة وشركة «إنكريبت» المشغّلة لها، والذي شُلّ عمل النافعة منذ أشهر، بما يسمح باستئناف إصدار رخص السوق ودفاتر السيارات واللواصق وغيرها.
في أسرار الصحف|"قطوع" مالي تجاوزه عملياً لبنان...