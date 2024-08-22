المشهد السياسي| استعدادات للسفارات... والتطورات لم تخرج عن مسارها المدروس
رغم التصعيد الاسرائيلي في الساعات الماضية والترويج لعمليات عسكرية واسعة في الجنوب أو البقاع، إلا أن التطورات المضبوطة لم تخرج عن مسارها المدروس. وعليه لا معطيات حقيقية أو مؤشرات جدية لاندلاع حرب واسعة في المنطقة. الا أن السفارات على أهبة الإستعداد للتعامل مع أي اعتداء اسرائيلي واسع على لبنان، وهي لا زالت على أعلى درجات تأهبها وتحضيراتها اللوجستية للإجلاء، لا بل إنها تستغل الوقت للتجهيز بشكل ثابت سواء أكان عبر البحر من جونيه والشمال، أو عبر سوريا الى الأردن وتركيا.
داخليا وفي ظل شلل تام على مستوى كل الملفات غير المرتبطة بالحرب، وحده رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ينشط اجتماعيا، ويعيد حساباته السياسية وتحالفاته بعد أزمة الفصل في التيار، وقد بدأت ملامح نوابه المحتملين مع أسماء نشرها موقع أساس ميديا لمرشحين ساندوا التيار في حملاته القضائية والسياسية، أو أن ترشحهم يشكل سندا لسياسة جبران المالية في اختيار مرشحي التيار، أما غير ذلك فالكل يسابق المؤشرات الضبابية التي تواكب مفاوضات الهدنة، وما بعد الاسابيع الدقيقة على المستوى الإقليمي.