حزب الله: استهدفنا موقع السماقة ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابةً مباشرة

اشارت صحيفة "الاخبار" الى انه يفترض أن نكون أمام حلحلةٍ جذرية لأزمة هيئة إدارة السير «النافعة»، وانتهاء معاناة آلاف اللبنانيين الذين ينتظرون عودة العمل إلى هذا المرفق الحيوي، بعدما أصدر ديوان المحاسبة أمس رأياً استشارياً، ينهي الخلاف المالي بين الهيئة وشركة «إنكريبت» المشغّلة لها، والذي شُلّ عمل النافعة منذ أشهر، بما يسمح باستئناف إصدار رخص السوق ودفاتر السيارات واللواصق وغيرها.