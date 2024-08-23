الاخبار: ديوان المحاسبة يحسم خلاف "النافعة"

وخلص الديوان في الرأي بحسب "الأخبار" إلى أنّ على هيئة إدارة السير تسديد المبالغ المستحقة في ذمتها لمصلحة «إنكريبت» وفق سعر صرف الدولار المعتمد من قبل مصرف لبنان، أي 89 ألف ليرة، وهو ما يسري أيضاً على احتساب أسعار اللوازم الجديدة التي قد تطلب الهيئة من «إنكريبت» توريدها لها.