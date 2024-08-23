نائب امين سر حركة فتح في لبنان سرحان يوسف لـ"الجديد": اسرائيل تستهدف الكل الفلسطيني بغض النظر عن اي انتماء سياسي او اي جغرافيا وهي تبحث الآن عن اي انتصار لانها لم تحقق اي انجاز