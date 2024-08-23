حزب الله يقصف رويسات العلم ومرابض مدفعية العدو في خربة ماعر

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:55 من بعد ظهر يوم الجمعة 23-8-‌‏2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة".‏وصدر عن الحزب بيان آخر جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏يوم الجمعة 23-8-‌‏2024 مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بصلية صاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".