فريد البستاني تناول مع ميقاتي مواضيع إنمائية للشوف

قام النائب فريد البستاني بزيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي.

وقد صرح البستاني بعد اللقاء: "عرضت مع دولة الرئيس مواضيع مطلبية وخدماتية تخص منطقة الشوف، ومنها ملف مستشفى دير القمر الحكومي وضرورة العمل على تشغيله في اسرع وقت ممكن لحاجة المنطقة له. كما عرضت لموضوع جسر سرجبال - الجاهلية بعد تعرضه لأضرار جراء العواصف، اضافة الى قضية تدعيم جوانب نهر الدامور، وكانت مناسبة اثنيت على عمل وزارة الداخلية من خلال الأجراءات المتخذة من قبلها بالنسبة لملف النافعة".

