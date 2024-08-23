حزب الله ينعي الشهيد علي أكرم الهق



صدر عن حزب الله البيان التالي:

"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أكرم الهق "كرار" مواليد عام 1998 من بلدة الكواخ في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".