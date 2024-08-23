إشاعات تتعلق بـ "وقود الجزائر".. ووزير الطاقة ينفي!

جدد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض تأكيده على أن شحنة الوقود التي قررت الجزائر إرسالها إلى لبنان لمساعدته في حل أزمة انقطاع الكهرباء هي هبة غير مشروطة، ولا تترتب على قبولها أي مستحقات مالية على خزينة الدولة. جاء ذلك في تصريح له، حيث نفى فياض الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى أن الجزائر طلبت من لبنان تسديد ثمن شحنات الوقود قبل وصولها إلى مرفأ بيروت، ورفضت تقسيط المبلغ.



وفي هذا السياق، كرر فياض ترحيبه بهذه الهبة، موضحاً أنها ستساهم بشكل كبير في تنويع مصادر الطاقة في البلاد وتعزيز قدرة لبنان على مواجهة تحديات قطاع الكهرباء.

