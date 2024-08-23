حزب الله: قصفنا ثكنة يفتاح بصليات من صواريخ الكاتيوشا رداً على ‌‏إعتداءات العدو

جيش العدو: المقاتلات الجوية نجحت في اعتراض هدف جوّي مشبوه اجتاز الأراضي اللبنانية بعد التبيهات التي تم تفعيلها في الجليل الأسفل

جيش العدو: المقاتلات الجوية نجحت في اعتراض هدف جوّي مشبوه اجتاز الأراضي اللبنانية بعد التبيهات التي تم تفعيلها في الجليل الأسفل