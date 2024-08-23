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جيش العدو: المقاتلات الجوية نجحت في اعتراض هدف جوّي مشبوه اجتاز الأراضي اللبنانية بعد التبيهات التي تم تفعيلها في الجليل الأسفل
جيش العدو: المقاتلات الجوية نجحت في اعتراض هدف جوّي مشبوه اجتاز الأراضي اللبنانية بعد التبيهات التي تم تفعيلها في الجليل الأسفل
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فيديو - مشاهد من سقوط صواريخ الحزب في كريات شمونة
فيديو - مشاهد من سقوط صواريخ الحزب في كريات شمونة
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