لحظة الغارات في فجر عنيف على جنوب لبنان والعدو يتبنى

أعلن جيش العدو الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح الأحد، أنه يشن موجة من الهجمات الاستباقية على جنوب لبنان، بعد أن علم أن حزب الله يستعد لإطلاق صواريخ وقذائف على إسرائيل.



وقال المتحدث باسم جيش العدو دانيل هغاري إن "سلاح الجو بدأ موجة من الهجمات في لبنان. هجوم استباقي".



وأضاف: "قبل فترة قصيرة، اكتشفنا استعدادات حزب الله لإطلاق الصواريخ والقذائف على إسرائيل. بعد ذلك نهاجم بشكل استباقي لإزالة التهديد لمواطني إسرائيل".



وتابع هغاري: "تهاجم طائرات سلاح الجو الآن أهدافا في لبنان، نكتشف منها أن حزب الله يستعد لإطلاق تهديدات على أراضينا".

