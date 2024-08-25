حصيلة الإستهدافات الإسرائيلية منذ فجر اليوم وحتى الساعة 10.30
إليكم حصيلة الإستهدافات الإسرائيلية التي نُفذت منذ فجر اليوم وحتى الساعة 10.30 والتي إستهدفت أطراف وأحراج وأودية المناطق التالية:
غارات من الطيران الحربي:
- عين قانا
- كفرفيلا
- اللويزة
- بُصليا
- رشاف
- الطيري
- حداثا
- كونين
- زبقين
- ياطر
- صديقين
- حاريص
- ديرسريان
- طلوسة
- القصير
- الناقورة
- طيرحرفا
- مجدل زون
- علما الشعب
- الجبين
- شيحين
- المحمودية
- الجبل الرفيع
- برغز
- الدلافة
- ميس الجبل
- مركبا
غارات من الطيران المسيّر:
- الخيام
- علمان.