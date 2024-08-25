ميقاتي خلال الإجتماع الوزاري في دارته: أجريت سلسلة من الإتصالات مع اصدقاء لبنان لوقف التصعيد

سي بي إس عن مسؤول أميركي: القوات الأميركية لم تشارك في الضربة الإسرائيلية الاستباقية على حزب الله في لبنان

سي بي إس عن مسؤول أميركي: القوات الأميركية لم تشارك في الضربة الإسرائيلية الاستباقية على حزب الله في لبنان