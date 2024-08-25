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محليات

ميقاتي: موقف لبنان دعمه للجهود الدولية التي يمكن أن تؤدي الى وقف إطلاق النار في غزة

2024-08-25 | 05:01
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ميقاتي: موقف لبنان دعمه للجهود الدولية التي يمكن أن تؤدي الى وقف إطلاق النار في غزة
ميقاتي: موقف لبنان دعمه للجهود الدولية التي يمكن أن تؤدي الى وقف إطلاق النار في غزة

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