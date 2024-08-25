فيديو - هكذا بدت الحركة في مطار بيروت اليوم

🔽 - يشهد مطار بيروت حركة طبيعية، في ظل التصعيد العسكري جنوب لبنان.
وأشارت المديرية العامة للطيران المدني الى تأجيل بعض الرحلات وأن المطار يعمل بشكل طبيعي. pic.twitter.com/qu0yF8tiDe
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 25, 2024
🔽 - يشهد مطار بيروت حركة طبيعية، في ظل التصعيد العسكري جنوب لبنان.
وأشارت المديرية العامة للطيران المدني الى تأجيل بعض الرحلات وأن المطار يعمل بشكل طبيعي. pic.twitter.com/qu0yF8tiDe
مع اعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله انتهاء الرد ليتنفس البلد الصعداء ولتعود العائلات الى ارضها، تقول مصادر مقربة من الحزب انه ارسى معادلة ضاحية تل أبيب مقابل ضاحية بيروت الجنوبية.