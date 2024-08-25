ضربة الشكر في يوم الاربعين.. الضاحية الجنوبية بالضاحية الشمالية

الخامسة وخمس عشرة دقيقة لم تستخدم الصواريخ الدقيقة، وبالكاتيوشيا والمسيرات تدوم النعم.. وضربة الشكر في يوم الاربعين، الضاحية الجنوبية بالضاحية الشمالية، وعلى القوس الممتد من الجولان إلى عكا، كانت فاتحة رد حزب الله على اغتيال "السيد محسن.. فهل أقفل هذا الملف؟، الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وضع الجواب في عهدة المراقبة والاستطلاع، وبنى على تكتم العدو فرضية أنه إذا كانت النتيجة مرضية وتحقق الهدف المقصود فنحن نعتبر أن عملية الرد قد تمت، وإذا ثبت العكس فسنحتفظ بحق الرد المؤجل