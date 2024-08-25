وزير الخارجية البريطاني: أعربت في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء اللبناني عن قلقي العميق بشأن أحداث اليوم

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، مذكرة رسمية جاء فيها: "يتوقف موظفو المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء والعاملون فيها عن العمل يوم الاثنين الموافق فيه 26/ 8/ 2024، اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية الساعة الثانية من بعد الظهر، حداداً على وفاة القامة الوطنية الكبيرة و"ضمير الوطن" المغفور له دولة الرئيس سليم الحص.
عقب خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم، مسيرات سيارة تجوب الطرقات، وسط اجواء احتفالية برد الحزب على الاحتلال الإسرائيلي واغتيال القيادي فؤاد شكر.وأظهرت مقاطع الفيديو سيارات ودراجات نارية تجوب في شوارع الضاحية، حاملة أعلام الحزب، على وقع أناشيده.
تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء اليوم إتصالا من وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي تم خلاله البحث في التطورات المستجدة والوضع في جنوب لبنان.