وزير الخارجية البريطاني: أعربت في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء اللبناني عن قلقي العميق بشأن أحداث اليوم

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، مذكرة رسمية جاء فيها: "يتوقف موظفو المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء والعاملون فيها عن العمل يوم الاثنين الموافق فيه 26/ 8/ 2024، اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية الساعة الثانية من بعد الظهر، حداداً على وفاة القامة الوطنية الكبيرة و"ضمير الوطن" المغفور له دولة الرئيس سليم الحص.