وزير الاقتصاد أمين سلام للعربية: نعارض أي تصعيد من قبل حزب الله

معاريف: إطلاق نحو 20 صاروخا باتجاه بلدات إسرائيلية على الحدود الشمالية مع لبنان

معاريف: إطلاق نحو 20 صاروخا باتجاه بلدات إسرائيلية على الحدود الشمالية مع لبنان

معاريف: إطلاق نحو 20 صاروخا باتجاه بلدات إسرائيلية على الحدود الشمالية مع لبنان

المدعي العام في باريس: تم القبض على الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام واحتجازه كجزء من تحقيق بجرائم إلكترونية