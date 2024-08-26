صفارات الانذار تدوي في يفتاح واييليت هشاحر بالجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيرة

صدر عن حزب الله البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو على القرى اللبنانية الجنوبية الصامدة، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث للفرقة 91 في اييليت هشاحر مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة."
صدر عن حزب الله البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو في مدينة صيدا المقاومة، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ثكنة شراغا مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة."