بالفيديو - مرتكب مجرم ومدان محكوم بالسجن.. يكذب لتبرئة تيار العتمة

صدر عن حزب الله البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو في مدينة صيدا المقاومة، شن مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية ‏‏هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ثكنة ‏شراغا مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة."