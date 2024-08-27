اليوم الثاني لوداع الرئيس سليم الحص.. التفاصيل مع مراسل الجديد

قدّم شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى اليوم التعازي بالمغفور له الرئيس الدكتور سليم الحص في جامع الخاشقجي في بيروت، وذلك على رأس وفد من المشايخ ضم القاضي غاندي مكارم وأعضاء من المجلس المذهبي الحالي ومن المنتخَبين الجدد ومن المستشارين ومديريتي مشيخة العقل والمجلس المذهبي.