فياض: ناقلة النفط "كام الين" المحملة بـ 30 ألف طن من الفيول وصلت الى الزهراني وبدأت إفراغ حمولتها ما يسمح برفع التغذية بالتيار الكهربائي الى ما بين 4 و6 ساعات