التجديد لليونيفيل الخميس.. والاسرائيلي يحاول وضع الشروط

وفي الاثناء تتجه الانظار الى يوم الخميس موعد التجديد لقوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل/ وسط تساؤلات عن الصيغة النهائية لقرار التجديد ورغم الترويج لصيغة نهائية تقر من دون تعديلات جوهرية/ تنشط اللقاءات الدبلوماسية على خط السفراء ووزارة الخارجية اللبنانية/ وتقول مصادر دبلوماسية للجديد إن الاسرائيلي يحاول وضع شروط عدة لكننا نرفضها بشكل مستمر/ فالعدو ومن خلال التجديد يحاول أخذ ما لم يتمكن من الاستحصال عليه من القرار 1701،// وفي إطار المساعي والاجتماعات المفتوحة التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بو حبيب سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان ليزا جونسون وبحث معها آخر المستجدات المحلية والإقليمية.



