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محليات

الوطني الحر: ندعو لاستدراك خطورة الفراغ الرئاسي ولاجراء مراجعة موضوعية عمّا حققته الحرب للبنان

2024-08-27 | 12:39
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الوطني الحر: ندعو لاستدراك خطورة الفراغ الرئاسي ولاجراء مراجعة موضوعية عمّا حققته الحرب للبنان
الوطني الحر: ندعو لاستدراك خطورة الفراغ الرئاسي ولاجراء مراجعة موضوعية عمّا حققته الحرب للبنان

عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت جدول أعمالها وأصدرت البيان الآتي:

1_ يكرر التيار الوطني الحر سؤاله، لمصلحة من يتعطل إنتخاب رئيس الجمهورية وتستمر حال الإنهيار في الدولة والمؤسسات والإقتصاد. ويدعو التيار القوى السياسية الحريصة على وحدة لبنان وإستقراره الى إستدراك خطورة الفراغ الرئاسي قبل تحوّل النقمة الشعبية الرافضة للأمر الواقع الى أفعالٍ ميدانية دفاعاً عن الوجود.

2_ يؤكد التيار شجبه لكل خطاب يراهن على ضرب إسرائيل للمقاومة، لكنه ينبّه في المقابل الى أن إستمرار المشاركة في حرب غزة تحت عنوان الإسناد أو غيره ومن دون أفق زمني هو إستنزاف لقدرات اللبنانيين ومن شأنه أن يعمّق الشرخ الحاصل بينهم. ولذلك يدعو التيار أصحاب الشأن الى مراجعة هذا الموقف في ضوء المصلحة العليا  التي تحرص المقاومة عليها.
ويطالب التيار بإجراء مراجعة موضوعية عمّا حققته هذه الحرب للبنان وما أفقدته إياه.
الوطني الحر: ندعو لاستدراك خطورة الفراغ الرئاسي ولاجراء مراجعة موضوعية عمّا حققته الحرب للبنان

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الوطني الحر

غزة

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