باسيل: اذا كانت الحرب لتحرير مزارع شبعا نحن معها واذا كانت دفاعا عن قضية او حق او سيادة او مورد لبناني نحن معها ولكن لماذا ربط مصير لبنان بمصير دول اخرى ولمصلحة من؟