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سقوط اصابات جراء غارات اسرائيلية على البقاع الشمالي ... مراسل الجديد يتابع التفاصيل مباشرة
2024-08-27 | 17:00
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سقوط اصابات جراء غارات اسرائيلية على البقاع الشمالي ... مراسل الجديد يتابع التفاصيل مباشرة
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