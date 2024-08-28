الرئيس الفلسطيني يقطع زيارته للسعودية بسبب أحداث الضفة
قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطع زيارته إلى المملكة العربية السعودية والعودة إلى الأراضي الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) أن القرار جاء لـ "متابعة آخر التطورات والمستجدات في ظل العدوان الاسرائيلي على شمال الضفة".
وكانت قوات العدو الإسرائيلي بدأت، فجر اليوم، عملية عسكرية واسعة على جنين وطوباس وطولكرم، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 11 فلسطينياً وإصابة آخرين، وتدمير كبير في البنى التحتية.