ميقاتي: التجديد لولاية اليونيفيل أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان ونحن نقدر الدعم والتعاون المستمر من مجلس الأمن في هذا الصدد

صدر عن اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي:
بعد تصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار تمديد ولاية اليونيفيل لسنة أخرى، تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن شكرها وتقديرها الكبيرين لكل الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لإقرار هذا التمديد، ولا سيما من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وتحديدا فرنسا بصفتها حاملة القلم، والجزائر التي واكبت، كعضو غير دائم في المجلس، بشكل حثيث مسار التمديد وأبدت كل الدعم لمطالب لبنان.
استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، في مكتبه اليوم، القنصل العام الجديد للسفارة الفرنسية في لبنان إيريك آمبلار في زيارة تعارف، يرافقه القنصل العام السابق جوليان بو شار، مودعا لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، وعرض معهما الأوضاع العامة وتطورات الوضع في المنطقة.