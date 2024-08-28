الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

"الخارجية" تشكر مجلس الأمن على التمديد لليونيفيل

2024-08-28 | 11:46
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;الخارجية&quot; تشكر مجلس الأمن على التمديد لليونيفيل
"الخارجية" تشكر مجلس الأمن على التمديد لليونيفيل

بعد تصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار تمديد ولاية اليونيفيل لسنة أخرى، تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن شكرها وتقديرها الكبيرين لكل الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لإقرار هذا التمديد، ولا سيما من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وتحديدا فرنسا بصفتها حاملة القلم، والجزائر التي واكبت، كعضو غير دائم في المجلس، بشكل حثيث مسار التمديد وأبدت كل الدعم لمطالب لبنان.


كما تشكر الوزارة باقي الدول الأعضاء التي وافقت على التمديد ادراكا منها لأهمية وجود قوات الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان ودورها في الحفاظ على الاستقرار، لا سيما في ظل الظروف الحالية.

وتؤكد وزارة الخارجية والمغتربين حرصها الدائم على دعم مهمة اليونيفيل، والتعاون والتنسيق معها في سبيل تحقيق استقرار مستدام على الحدود الجنوبية للبنان، تكون ركيزته الأولى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ وباقي القرارات الدولية ذي الصلة التي تدعم الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتطالب إسرائيل بالانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا، ومن كل الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، وبوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها المستمرة للبنان.
"الخارجية" تشكر مجلس الأمن على التمديد لليونيفيل

محليات

وزارة الخارجية والمغتربين

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الأنباء الكويتية: اقتراحات لتمديد مهام اليونيفيل.. هل حان وقت التوسع؟
سقوط اصابات جراء غارات اسرائيلية على البقاع الشمالي ... مراسل الجديد يتابع التفاصيل مباشرة

اقرأ ايضا في محليات

بيان صادر عن "التيار": هذا المخاض الذي نشهده لن يكون إلا محطةً جديدة في ترسيخ ديمومتنا
11:51

بيان صادر عن "التيار": هذا المخاض الذي نشهده لن يكون إلا محطةً جديدة في ترسيخ ديمومتنا

صدر عن اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

11:51

بيان صادر عن "التيار": هذا المخاض الذي نشهده لن يكون إلا محطةً جديدة في ترسيخ ديمومتنا

صدر عن اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

تطوّرات المنطقة بين البيسري والقنصل الجديد للسفارة الفرنسية
11:23

تطوّرات المنطقة بين البيسري والقنصل الجديد للسفارة الفرنسية

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، في مكتبه اليوم، القنصل العام الجديد للسفارة الفرنسية في لبنان إيريك آمبلار في زيارة تعارف، يرافقه القنصل العام السابق جوليان بو شار، مودعا لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، وعرض معهما الأوضاع العامة وتطورات الوضع في المنطقة.

11:23

تطوّرات المنطقة بين البيسري والقنصل الجديد للسفارة الفرنسية

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، في مكتبه اليوم، القنصل العام الجديد للسفارة الفرنسية في لبنان إيريك آمبلار في زيارة تعارف، يرافقه القنصل العام السابق جوليان بو شار، مودعا لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، وعرض معهما الأوضاع العامة وتطورات الوضع في المنطقة.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024