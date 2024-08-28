توقيف المقالع في الكورة بناء على قرار من مجلس شورى الدولة

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي فياض في خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" للشهيد حسين محمد شقير في مجمع الإمام المجتبى في السان تيريز، في حضور المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، عضوي الكتلة النائبين علي عمار وأمين شري، أعضاء كتلة "التنمية والتحرير" النواب: علي حسن خليل، قبلان قبلان وقاسم هاشم، مسؤول العلاقات العربية والدولية في "حزب الله" عمار الموسوي، مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الشيخ خليل رزق، عائلة الشهيد، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي، على أن ما يجب أن يكون واضحاً لدى الجميع، هو أن الزمن والمعادلات والوقائع تغيَّرت، ومن لا يرى هذه التغيُّرات أو يصِّر على نكرانها، هو مفصول عن الواقع، وسيسبقه الزمن ويجد نفسه خارج الأحداث، وخارج أي قدرة على التأثير".