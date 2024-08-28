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محليات

توقيف المقالع في الكورة بناء على قرار من مجلس شورى الدولة

2024-08-28 | 16:06
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توقيف المقالع في الكورة بناء على قرار من مجلس شورى الدولة
توقيف المقالع في الكورة بناء على قرار من مجلس شورى الدولة

تم توقيف المقالع في الكورة وإبلاغ مجلس الوزراء ووزارة الداخلية وذلك بناء على قرار من مجلس شورى الدولة.

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محليات

مجلس الوزراء

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