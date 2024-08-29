الجيش يعلن توقيف 19 شخصاً في الشمال..والسبب؟

أوقفت وحدات من الجيش اللبناني، بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات ١٩ شخصًا وفقًا لما يلي:



- تنفيذ عمليات دهم في بلدة الكنيسة - البقاع وحي الشراونة بحثًا عن متورطين في إشكال وإطلاق نار، وضبط ٢٠٢٠ كلغ من مادة الحشيشة وآلة لتصنيعها وكمية من الذخائر.



- توقيف ١٦ سوريًّا في منطقة الشمال لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة، وتجولهم من دون مستندات قانونية.



- توقيف المواطن (ع.ز.) عند حاجز دورس – البقاع، لتجوله من دون مستندات قانونية وحيازته سلاحًا حربيًّا ومسدسًا مع كمية من الذخائر، والفلسطينيَّين (م.ا.) و(م.ي.) المطلوبَين لإطلاقهما النار، وتجولهما من دون مستندات قانونية، وضُبط في حوزتهما مسدس حربي.