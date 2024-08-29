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محليات

"الصحة" تستنكر إصرار العدو على استهداف المنشآت الصحية

2024-08-29 | 06:35
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&quot;الصحة&quot; تستنكر إصرار العدو على استهداف المنشآت الصحية
"الصحة" تستنكر إصرار العدو على استهداف المنشآت الصحية

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي:


تجدد وزارة الصحة العامة استنكارها وشجبها الشديدين لما يبديه العدو الإسرائيلي من إصرار على استهداف المنشآت الصحية، وآخره يوم أمس باستهداف محيط مركز بليدا التطوعي في الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية، ما ادى الى خروج ثلاث اليات مخصصة لتنفيذ مهام الاطفاء وفتح الطرقات عن الخدمة ونجاة المسعفين بعناية الهية.
تؤكد الوزارة أن الفرق الصحية تقوم بواجبها الإنساني والتعرض لها ولمنشآتها هو انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية التي تمنع التعرّض للمنشآت الصحية. 
وإذ توجه الوزارة التحية لفرق الدفاع المدني والاسعاف العاملة على الأرض والتي تقدم ورغم كل المخاطر الخدمات الطبية الطارئة بشجاعة لافتة تخفف من وطأة العدوان، تكرر اعلاء الصوت لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وممارسة الضغط الحقيقي والفعلي لوقف هذه الجرائم المتمادية.
"الصحة" تستنكر إصرار العدو على استهداف المنشآت الصحية

محليات

وزارة الصحة

فراس الابيض

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