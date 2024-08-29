إطلالة متلفزة لبري في ذكرى تغييب الامام الصدر ورفيقيه

لا كلام في السياسة بانتظار كلمة الرئيس بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه يوم السبت المقبل

وفي المعلومات أنه على عكس السنوات الماضية، لن يكون هناك من مهرجان شعبي، وانما كلمة متلفزة نظرا للظروف الراهنة والأوضاع الميدانية في جنوب لبنان / وتتناول المشهد من جنوب لبنان الى غزة مرورا بالملفات الداخلية ووحدة اللبنانيين والاحتكام الى لغة تجمعهم// أما عن الحراك الرئاسي وإفصاح السفير المصري علاء موسى عن رغبة ملحة في إعادة الزخم لملف الشغور/ فقد أكد السفير موسى للجديد أن لا تفاصيل بعد حول انطلاقة المسعى وتوقيته/ وهو لا يزال في مرحلة الإعداد بعد توقف دام فترة طويلة نتيجة اتجاه الانظار بالكامل إلى التصعيد في الجنوب والمنطقة / مع تأكيده أن التنسيق جار بين أعضاء الخماسية للوقوف على سبل التحرك وفاعليته.