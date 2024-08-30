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محليات

الملف الرئاسي قد يتحرّك بقوة.. ماذا في أسرار الصحف؟

2024-08-30 | 01:27
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الملف الرئاسي قد يتحرّك بقوة.. ماذا في أسرار الصحف؟
الملف الرئاسي قد يتحرّك بقوة.. ماذا في أسرار الصحف؟

الملف الرئاسي قد يتحرّك بقوة.. ماذا في أسرار الصحف؟

الجمهورية

إعتبر مسؤول ميداني "اننا أصلا في حالة حرب، وفكرة الانزلاق موجودة بين الطرفين".
ترى شخصية سياسية مخضرمة انه بعد وقف اطلاق النار في غزة، سيفتح الملف الرئاسي في لبنان، ويكون لدينا رئيس خلال ستين يوماً.
سأل متابعون لماذا لا تستمع الحكومة ومجلس النواب إلى حاكم المصرف المركزي بالإنابة لإيجاد حلول للمودعين بدل التنكيل بهم واذلالهم.

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اللواء

يؤكد مسؤول رسمي وعضو بحزب سياسي أن الملف الرئاسي قد يتحرك بقوة، وقد تحصل الانتخابات اللبنانية بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية أوائل تشرين الثاني مباشرة، وليس بالضرورة الانتظار حتى تسلُّم الإدارة الجديدة في كانون الثاني..
سجل نائب متني بارز عتباً لجهة مسعى رئيس التكتل الذي كان ينتمي إليه إلى تكبيل حركته، وإلزامه بالتنسيق المسبق معه بزياراته ولقاءاته.
عُلم أن المشكلة في الإدارة التي تتولى قطاع الكهرباء، وبالتالي فالتشريع لا يعالج: المشكلة، حسب ما يُنقل عن معنيين في المجلس.

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البناء

أكدت تقارير شديدة الموثوقية على المستوى الأمني والدبلوماسي وتداولها كبار المسؤولين الذين يتابعون نتائج ردّ حزب الله الذي استهدف الوحدة 8200 قرب تل أبيب أن ست طائرات مسيّرة من السرب الذي أرسلته المقاومة لتنفيذ العملية قد أصابت الهدف، وأن أجهزة أمن الكيان فرضت طوقاً أمنياً لساعات حول المكان، وأن خسائر مادية وبشرية بالغة نجمت عن العملية لم يُعرف بعد الكثير من التفاصيل عنها، وأن هذه النتائج كانت وراء تشاور أميركي إسرائيلي عاجل انتهى إلى تصريحات كل قادة الكيان بإعلان صرف النظر عن التفكير بالحرب مع حزب الله وعدم التفكير بالردّ على الردّ.
توقفت مصادر أوروبية أمام إعلان حكومة الاحتلال عن تعيين حاكم مدني للضفة الغربيّة ورأت فيه إعلاناً بإنهاء اتفاقات أوسلو والاعتراف بالسلطة الفلسطينية وصلاحيّاتها ولم تستبعد أن يعقب ذلك حل تشكيلات السلطة وأجهزتها الأمنية. وقالت إن المشكلة هي أن محاولة السيطرة على الضفة تأتي تمهيداً لقبول اتفاق في غزة بعد فشل محاولة ردع حزب الله بحيث تكون المعادلة الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية في غزة وأن السيطرة على الضفة هي ثمن قبول اتفاق غزة.

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الديار

اكدت مصادر مطلعة ان ما تم تداوله عن سقوط طائرة حربية فوق شمال سوريا واعتقال الطيار هي اخبار لا تمت بالحقيقة بصلة. وفي الواقع ان ما حصل هو ان الجسم الذي احترق في الجو قبل ان يسقط معلقا بمظلة هو طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي التي تعرضت لعطل فني ما ادى الى سقوطها.

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الملف الرئاسي قد يتحرّك بقوة.. ماذا في أسرار الصحف؟

محليات

الملف الرئاسي

أسرار الصحف

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