"الأخبار" عن عملية "يوم الأربعين": 6 مسيّرات مبرمجة وصلت الى أهدافها
ذكرت صحيفة "الأخبار" أن "جهات معنية قالت إن مصادر موثوقة من داخل فلسطين المحتلة أبلغت عن أن 6 مسيّرات من السرب الذي أطلقته المقاومة يوم الأحد الماضي، ضمن عملية "يوم الأربعين" وصلت الى أهدافها في المنشأة الخاصة بوحدة الاستخبارات العسكرية (غليلوت) الواقعة في إحدى ضواحي تل أبيب".
وقالت المصادر، بحسب الصحيفة عينها، إن "المسيّرات كانت مبرمجة لإصابة أهداف داخل المجمع الكبير، وإن قوات الاحتلال عمدت الى فرض طوق أمني بشعاع 4 كيلومترات ومنعت أحداً من الاقتراب من المنطقة، من مدنيين وعسكريين وإعلاميين".