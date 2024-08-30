"الأخبار" عن عملية "يوم الأربعين": 6 مسيّرات مبرمجة وصلت الى أهدافها

ذكرت صحيفة "الأخبار" أن "جهات معنية قالت إن مصادر موثوقة من داخل فلسطين المحتلة أبلغت عن أن 6 مسيّرات من السرب الذي أطلقته المقاومة يوم الأحد الماضي، ضمن عملية "يوم الأربعين" وصلت الى أهدافها في المنشأة الخاصة بوحدة الاستخبارات العسكرية (غليلوت) الواقعة في إحدى ضواحي تل أبيب".