باسيل يوجه رسالة مباشرة إلى حزب الله

وقال، خلال العشاء السنوي لهيئة قضاء الشوف في "التيار الوطني الحر": "يسألون عن موقفنا من حزب الله، ويتهموننا بالتناقض، اما نحن فنقول للحزب: نحن معكم بالدفاع عن لبنان لكن لسنا معكم عندما تفتحون حرباً، فنحن مع استراتيجية دفاعية لا استراتيجية هجومية... وهذا لا يعني طبعا اننا مع اسرائيل!".

واعتبر، أن "الالتزام لا يتطلب شرحا في حزب سياسي".