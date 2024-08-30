باسيل يوجه رسالة مباشرة إلى حزب الله
صرح رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، اليوم الجمعة قائلاً: "نحن في بلد يقول فيه البعض "ما فينا نعيش مع بعضنا" وفي المقابل هناك من يقول "ما فينا نعيش الا مع بعضنا" وهذا هو التيار الوطني الحر".
وقال، خلال العشاء السنوي لهيئة قضاء الشوف في "التيار الوطني الحر": "يسألون عن موقفنا من حزب الله، ويتهموننا بالتناقض، اما نحن فنقول للحزب: نحن معكم بالدفاع عن لبنان لكن لسنا معكم عندما تفتحون حرباً، فنحن مع استراتيجية دفاعية لا استراتيجية هجومية... وهذا لا يعني طبعا اننا مع اسرائيل!".
واعتبر، أن "الالتزام لا يتطلب شرحا في حزب سياسي".