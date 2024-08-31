الوزير السابق غازي العريضي لـ "الجديد": سلاح الحزب لديه شرعية دستورية بناء على البيانات الوزارية ولديه شرعية شعبية بمواجهة الاحتلال

الكاتب والمحلّل السياسي وجدي العريضي لـ الجديد: حزب الله سيردّ بشكل حتمي على "إسرائيل" وأتوقع أن يكون رده نوعياً إذ أن الحزب إتخذ قراره على أعلى المستويات وسيكون المشهد صادماً