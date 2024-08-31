الحدث - غازي العريضي - الحلقة الكاملة

رأى الوزير السابق غازي العريضي انه لا يوجد إمكانية لحدوث خرق في الملف الرئاسي في هذه المرحلة، مشيراً خلال برنامج الحدث مع جوزفين ديب الى ان الكيان الاسرائيلي مصر على الحرب .

وقال العريضي ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يتخذ الأميركيين رهينة وهو يراهن على الاشهر المتبقية للانتخابات الاميركية ومن ثم على تنصيب الرئيس الجديد في الولايات المتحدة .

وقال: "نحن امام حرب طويلة ونتنياهو يستقوي بالاميركي وهوأخذ الاميركيين رهينة ".

واضاف: "اسرائيل وحش فالت وحلم نتنياهو ان يكون بن غوريون 2 .. فبن غوريون الاول هو المؤسس اما الثاني فهو المكرس وهدفه تكريس اسرائيل الكبرى من دون غزة والضفة ".

وشدد العريضي على ان "اسرائيل تمارس الحرب على لبنان منذ القرار 1701 حتى الآن ولبنان لم يعتدي عليها "، مضيفاً: "يجب تطبيق القرار 1701 والذهاب الى اتفاق هدنة ولبنان لا يحتمل اتفاقاً سياسياً مع "اسرائيل" .

كما اكد أن "سلاح الحزب لديه شرعية دستورية بناء على البيانات الوزارية ولديه شرعية شعبية بمواجهة الاحتلال ".