بري: تعالوا غداً للتشاور أو الحوار.. وهذا ما يُخطط لغزة!

في كلمته بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "لا مساومة ولا مقايضة ولا تسوية إلا بعودة الإمام الصدر ورفيقيه".



وفي سياق متصل، وصف بري الأوضاع في غزة والمنطقة بأنها "محاولة مكشوفة لفرض وقائع جديدة في الشرق الأوسط"، محذرًا من أن سقوط غزة "سيكون سقوطًا مدويًا للأمة في أمنها القومي وتاريخها ومستقبلها وحدودها، تمهيدًا لتقسيم المنطقة إلى دويلات طائفية ومذهبية، حيث تكون إسرائيل هي الكيان الأقوى".



كما انتقد بري حكومة نتنياهو، قائلاً: "حكومة نتنياهو تغتال أي مسعى لوقف هذه الحرب التي لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً لها، وهي تمهد الأرضية العقائدية لإبادة الشعب الفلسطيني". وأضاف أن "إسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام ونقطة على السطر".



