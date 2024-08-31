بيان من هيئة إدارة السير.. وهذا ما جاء فيه!

صدر عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات، اليوم السبت، بيان جاء فيه: "بدء العمل نهار الاثنين من كل أسبوع في المركز الرئيسي في الدكوانة، كنهار عمل إضافي عن الأيام المعتمدة سابقاً (ثلاثاء- اربعاء- خميس)، على أن يخصص نهار الاثنين لإنجاز المعاملات من قبل أصحاب العلاقة شخصياً أو أصولهم أو فروعهم حصراً دون الوكلاء، وذلك من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة".



وأضاف البيان، "علماً أن المواعيد ستكون متوفرة كل يوم اثنين ثلاثاء وأربعاء وخميس اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وفقاً للقدرة الاستيعابية اليومية لكل قسم. وسيتم فتح مواعيد استثنائياً نهار الاثنين 2/9/2024 اعتباراً من الساعة 18:00 من تاريخ اليوم 31/8/2024.