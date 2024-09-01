"الشرق الأوسط": الحزب صعّد من عملياته بعد ترميم آلته العسكرية

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن "حزب الله إستأنف هجماته بالصواريخ المنحنية من طرازي كاتيوشا وفَلَق، وصعّد من عملياته العسكرية بعد ترميم آلته العسكرية التي تضررت في الهجوم الاستباقي الذي نفّذه الجيش الإسرائيلي الأحد الماضي، واستهدف راجمات صواريخ الحزب في جنوب لبنان".