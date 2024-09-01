"الشرق الأوسط": الحزب صعّد من عملياته بعد ترميم آلته العسكرية
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن "حزب الله إستأنف هجماته بالصواريخ المنحنية من طرازي كاتيوشا وفَلَق، وصعّد من عملياته العسكرية بعد ترميم آلته العسكرية التي تضررت في الهجوم الاستباقي الذي نفّذه الجيش الإسرائيلي الأحد الماضي، واستهدف راجمات صواريخ الحزب في جنوب لبنان".
وقالت مصادر ميدانية في الجنوب لـ "الشرق الأوسط" إن "الحزب أعاد ترميم آلته العسكرية بعد الضربة، ما مكّنه من إعادة إطلاق الصواريخ، علماً أنه في الأيام الأربعة التي تلت الضربة الإسرائيلية، ركّز على المسيّرات المفخخة وقذائف المدفعية في عملياته العسكرية ضد إسرائيل".