رئيس "القوات" سمير جعجع إلى أهالي الشهداء: أولادكم لا زالوا أحياء لأن قضيتهم لا تزال حية

خليل الحية للجزيرة: لسنا معنيين بالتفاوض على شروط نتنياهو الجديدة وقرار الحركة هو عدم التنازل عن مقترح 2 تموز

خليل الحية للجزيرة: لسنا معنيين بالتفاوض على شروط نتنياهو الجديدة وقرار الحركة هو عدم التنازل عن مقترح 2 تموز

خليل الحية للجزيرة: لسنا معنيين بالتفاوض على شروط نتنياهو الجديدة وقرار الحركة هو عدم التنازل عن مقترح 2 تموز

خليل الحية للجزيرة: رد نتنياهو على قبولنا الوثيقة التي قدمها الرئيس بايدن كان المرواغة ثم فرض شروط جديدة

خليل الحية للجزيرة: رد نتنياهو على قبولنا الوثيقة التي قدمها الرئيس بايدن كان المرواغة ثم فرض شروط جديدة

خليل الحية للجزيرة: رد نتنياهو على قبولنا الوثيقة التي قدمها الرئيس بايدن كان المرواغة ثم فرض شروط جديدة

خليل الحية للجزيرة: نتنياهو رفض كل ما أبديناه من مرونة بشأن عدد أسرانا المفترض الإفراج عنهم يوميا ضمن الصفقة