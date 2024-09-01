جعجع: أيها اللبنانيون عندما لا يرى أحدنا شيئاً في الأفق هذا لا يعني عدم وجود شيء في الأفق نحن نتعرض لأسوأ خطة لترويضنا وإنهاكنا وشل دولتنا ومؤسساتها وردة فعلنا هي أن نكون أكثر صلابة وإرادة