جعجع: من أجاز لحزب الله أن يصادر قرار اللبنانيين في السلم والحرب وكأن لا حكومة في لبنان إن هذه الحرب لا يريدها اللبنانيون ولم يكن للحومة قراراً فيها كما أنها لا تخدم لبنان ولا غزة