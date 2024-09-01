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خليل الحية للجزيرة: لسنا معنيين بالتفاوض على شروط نتنياهو الجديدة وقرار الحركة هو عدم التنازل عن مقترح 2 تموز
خليل الحية للجزيرة: لسنا معنيين بالتفاوض على شروط نتنياهو الجديدة وقرار الحركة هو عدم التنازل عن مقترح 2 تموز
خليل الحية للجزيرة: رد نتنياهو على قبولنا الوثيقة التي قدمها الرئيس بايدن كان المرواغة ثم فرض شروط جديدة
خليل الحية للجزيرة: رد نتنياهو على قبولنا الوثيقة التي قدمها الرئيس بايدن كان المرواغة ثم فرض شروط جديدة
خليل الحية للجزيرة: نتنياهو رفض كل ما أبديناه من مرونة بشأن عدد أسرانا المفترض الإفراج عنهم يوميا ضمن الصفقة
خليل الحية للجزيرة: نتنياهو رفض كل ما أبديناه من مرونة بشأن عدد أسرانا المفترض الإفراج عنهم يوميا ضمن الصفقة
مسؤول ملف التفاوض بحركة حماس خليل الحية للجزيرة: كان يمكن استعادة الأسرى الستة أحياء لكن نتنياهو هو سبب مقتلهم
مسؤول ملف التفاوض بحركة حماس خليل الحية للجزيرة: كان يمكن استعادة الأسرى الستة أحياء لكن نتنياهو هو سبب مقتلهم
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جعجع: سلاح الحزب لا يحمي الطائفة الشيعية فإن كان هناك حماية فعالة ستكون في كنف الدولة اللبنانية
2024-09-01 | 12:38
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جعجع: سلاح الحزب لا يحمي الطائفة الشيعية فإن كان هناك حماية فعالة ستكون في كنف الدولة اللبنانية
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